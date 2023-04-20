Події

07:59 20.04.2023

Ворог із РСЗВ уночі обстріляв Очаків та Очаківську громаду

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Ворог із РСЗВ уночі обстріляв Очаків та Очаківську громаду

Російські окупанти в ніч на четвер із РСЗВ обстріляли Очаків та Очаківську громаду, без втрат, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський район: Сьогодні, 20 квітня, з 00:25 до 01:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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