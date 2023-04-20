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07:43 20.04.2023

За добу ворог атакував 26 ударними БПЛА типу "Шахед-136", ЗС України збили 21

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За добу ворог атакував 26 ударними БПЛА типу "Шахед-136", ЗС України збили 21

За минулу добу російські окупанти завдали 60 ракетних і авіаударів, здійснили 69 обстрілів із РСЗВ. ЗСУ знищили 21 ударний БПЛА типу "Шахед-136" із 26 запущених противником, повідомляє Генштаб на фейсбук-сторінці.

"Минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в ранковому зведенні в четвер.

У Генштабі уточнили, що минулої доби противник здійснив обстріл населених пунктів Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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