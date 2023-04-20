У NASA спростували можливість падіння свого супутника в районі Києва

В агентстві NASA спростували інформацію Київської ОВА про те, що спалахи над Києвом могли бути викликані падінням супутника RHESSI.

"Таємничий спалах, що осяяв небо над українською столицею Києвом, викликав багато спекуляцій. Офіційні особи в Києві заявили, що підозрюють, що це був супутник NASA, який упав на Землю, але космічне агентство США повідомило Бі-Бі-Сі, що він усе ще перебуває на орбіті", - повідомило BBC із посиланням на представника NASA.

Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що виведений з експлуатації супутник масою 660 фунтів (300 кг) знову увійде в атмосферу в середу. При цьому Роб Маргетта із Управління зв'язку NASA повідомив BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в момент спостереження спалаху і повернеться в атмосферу Землі вночі.

Він додав, що NASA і міністерство оборони США продовжують відстежувати RHESSI.

Як повідомлялося, у середу, 14 квітня, близько 22.00 у повітряному просторі Києва було зафіксовано спалах. За інформацією КОВА, таке явище могло спричинити падіння з орбіти супутника NASA. Зі свого боку, Повітряні сили ЗСУ заявили, що, окрім супутника, спалах міг спричинити метеорит, що падає.