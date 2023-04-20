Події

07:18 20.04.2023

Інфраструктурні проєкти посилять Волинь

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Інфраструктурні проєкти посилять Волинь

Під час поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проєкти, які посилять область.

"На Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку та соціальне становище області. Домовилися про кілька інфраструктурних проєктів, які посилять Волинь - це важливо - і дадуть можливість гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов'язково реалізуємо. Дуже скоро", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Сьогодні був на Волині, у наших прикордонників, на кордоні, зокрема, з Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території - багато питань. Волинь демонструє справжню фортецю, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #волинь

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