Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

Нинішній заступник генерального директора Європейської комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова має стати новим послом Євросоюзу в Києві.

"Велика честь бути призначеним представляти ЄС в Україні", - написала Матернова.

Згідно з інформацією в її твіттері, послом уродженка Словаччини Матернова буде з вересня поточного року.

"Дякую! Для мене це велика нагорода і водночас величезний виклик. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи", - написала вона у твіттері.

Наразі послом ЄС в Україні є естонець Маті Маасікас, який очолив представництво у вересні 2019 року.