Події

20:14 19.04.2023

Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

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Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

Президент РФ Володимир Путін територію України не відвідував, сказав в ефірі телемарафону в середу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Раніше про поїздку Путіна до Херсонської області повідомляв Кремль.

"Жодного Путіна там не було. Перед тим як із ним зустрітися, ви маєте 10-15 днів провести на карантині. Був звичайний двійник, це відома річ", - сказав Данілов.

"Його там фізично не було. Його поїздки - це процедура. За два-три тижні розпочинається підготовчий процес", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, "це пряма протилежність нашому президенту, який не боїться".

Теги: #путін #рнбо #двійники

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