Події

19:05 19.04.2023

Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України за добу завдала семи ударів по районах зосередження російських окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, окупанти зазнають на фронтах великих втрат.

"У населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої влади щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів", - ідеться у зведенні.

Повідомляється також, що окупанти продовжують використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом". "У місті Скадовську Херсонської області станом на 18 квітня російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району", - розповіли в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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