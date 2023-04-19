У Києві паводок кілька днів поспіль іде на спад, пік паводку очікується 22 квітня - влада

На ранок середи в столиці не було зафіксовано аварійних підтоплень, рівень небезпеки гідрологічних явищ помаранчевий, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За інформацією Укргідрометцентру станом на 8.00 19.04.2023, рівень води в р. Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Що на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - ІІ (помаранчевий). Тобто наразі паводок кілька днів поспіль іде на спад. На цей момент у м. Києві не зафіксовано аварійних підтоплень", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Однак продовжує спостерігатися підтоплення окремих територій - острова в парку "Муромець", Гідропарку, Труханового острова, Галерної затоки, Корчуватого, а також приватних ділянок у районі Осокорків.

Згідно з даними Укргідрометцентру, пік паводку очікується 22 квітня. До критичного рівня води в Дніпрі залишилося 72 см (критичний рівень - 9 415 см).

"За всіма прогнозами - цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але всі необхідні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання з порятунку людей та ліквідації наслідків повені", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.