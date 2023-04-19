У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

У разі відступу Збройних сил України з Бахмута (Донецька обл.) ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста, повідомляє Military Media Center із посиланням на командира окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ полковника Дмитра Заворотнюка.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", - цитує слова Заворотнюка Центр.

Командир пояснив, що в Бахмуті українські захисники зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше.

"росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої", - зазначив Заворотнюк.

За його словами, українська оборона "відповідає тим самим".

"Тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!", - підсумував командир тероборони ЗСУ.

Також повідомляється, що підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього.