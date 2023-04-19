МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

МЗС України викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій у зв'язку з проведенням зустрічі в Мінську Олександром Лукашенком, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, з так званим главою "ДНР" Денисом Пушиліним.

"МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - йдеться в заяві відомства.

У зв'язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

"Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", - наголошується в заяві.