Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

Російські війська в ніч проти середи атакували дронами-камікадзе Одеську область, пошкоджено об'єкт громадської інфраструктури, повідомила прес-служба Одеської ОВА.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 на Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об'єкту громадської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Так, за попередньою інформацією без постраждалих. Вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.