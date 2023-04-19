Події

05:29 19.04.2023

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

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Російські війська в ніч проти середи атакували дронами-камікадзе Одеську область, пошкоджено об'єкт громадської інфраструктури, повідомила прес-служба Одеської ОВА.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 на Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об'єкту громадської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Так, за попередньою інформацією без постраждалих. Вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

Теги: #атака #україна #одеська_область #дрони

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