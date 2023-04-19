Події

05:25 19.04.2023

Окупанти обстріляли Сумську область з РСЗВ та артилерії, є загибла та поранені

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Російські окупанти обстріляли 18 квітня шість прикордонних громад Сумської області, внаслідок атак є загибла та поранені, повідомила прес-служба Сумської ОВА.

За інформацією військової адміністрації, окупанти вдарили по селу Річки, де зафіксували сім "прильотів" з артилерії та п'ять "прильотів" з РСЗВ. Одна жінка зазнала поранень, а ще одна - загинула в кареті швидкої допомоги. У населеному пункті пошкоджено житловий будинок.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з гранатомета, внаслідок чого один мирний житель отримав поранення.

На Новослобідську громаду ворог скинув за день 19 хв, а Есманську обстріляв із мінометів.

У Середино-Будській громаді через артилерійський обстріл ворога пошкоджено чотири домогосподарства.

Найбільше "прильотів" було у Білопільській громаді, яку росіяни обстріляли з АГС, артилерії та мінометів. Усього зафіксували 103 удари.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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