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19:31 18.04.2023

Президент Берсе про можливість реекспорту зброї в Україну: Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони"

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Президент Берсе про можливість реекспорту зброї в Україну: Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони"

Президент Швейцарії Ален Берсе під час спільної конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що країну "не можна просити порушувати наші власні закони", обговорюючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну, повідомляє CNN.

"Берсе сказав, що, хоча тривають дискусії про те, "чи повинна, чи може країна виробити" свою позицію щодо реекспорту зброї в Україну, наразі про це не може бути й мови, оскільки швейцарський закон "ясно про це говорить", - йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок.

 

 

 

Теги: #зброя #швейцарія #реекспорт

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