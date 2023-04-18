Президент Берсе про можливість реекспорту зброї в Україну: Швейцарію "не можна просити порушувати власні закони"

Президент Швейцарії Ален Берсе під час спільної конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що країну "не можна просити порушувати наші власні закони", обговорюючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну, повідомляє CNN.

"Берсе сказав, що, хоча тривають дискусії про те, "чи повинна, чи може країна виробити" свою позицію щодо реекспорту зброї в Україну, наразі про це не може бути й мови, оскільки швейцарський закон "ясно про це говорить", - йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок.