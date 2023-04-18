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19:29 18.04.2023

Польща відновить транзит української сільгосппродукції в ніч на 21 квітня

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Польща відновить транзит української сільгосппродукції в ніч на 21 квітня

Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту української агропродукції. Він почне працювати вночі з 20 на 21 квітня 2023 року, повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

До транзиту застосовуватимуться додаткові заходи контролю, про які найближчим часом буде поінформовано учасників ринку публічно і в робочому порядку.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш на пресконференції після переговорів із першим віцепрем'єром, міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром сільського господарства Миколою Сольським у вівторок у Польщі розповів, що кожен транспортний засіб після перетину польського кордону певний час конвоюватиметься.

"Митні, податкові та інші служби супроводжуватимуть транспорт до місця призначення. Ми представимо механізм SENT. Ми також встановимо електронні пломби, які точно відстежуватимуть кожну партію", - написало Міністерство сільського господарства Польщі у твіттері.

За словами Телуша, ці три механізми захищатимуть Польщу й дадуть змогу створити справжні "коридори солідарності".

Телуш нагадав, що Європейська Комісія проігнорувала звернення Польщі, й державі довелося впровадити заборону на ввезення деяких сільгосптоварів з України. Після чого тривали переговори між польською та українською сторонами.

"Ми успішно завершили переговори з польською стороною. Я радий, що нам вдалося відпрацювати механізми, які дадуть можливість здійснювати транзит", - сказав міністр сільського господарства Польщі.

"Опівночі п'ятниці ми відновимо транзит через Польщу тих товарів, які є в додатках до постанови. Цей час нам знадобиться, щоб випустити два нормативні акти Мінфіну та Мінтуризму й актуалізувати їх", - повідомив міністр торгівлі Польщі Вальдемар Дуда.

Він уточнив, що для сільгосптоварів, які прямуватимуть через територію Польщі, буде розроблено електронні пломби, почне працювати система SENT. Дозволи міститимуть приписи, які захистять Польщу від несанкціонованої продукції з України.

Як повідомлялося, Польща 15 квітня, після з'їзду фермерів, ухвалила одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України на період до 30 червня 2023 року. Це сталося незважаючи на те, що 7 липня було досягнуто двосторонньої домовленості з Україною про призупинення експорту лише чотирьох культур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, тоді як транзит зберігався, але з посиленням умов, які сторони планували оперативно узгодити.

Такі рішення потім також ухвалили Угорщина та Словаччина.

Теги: #транзит #польща #агропродукція

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