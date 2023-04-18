Події

19:19 18.04.2023

Ізраїль поставить Греції разом із протитанковими ракетами БПЛА для їх наведення

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Ізраїльська компанія Aeronautics Defense Systems Ltd. постачатиме Греції безпілотники Orbiter III у рамках контракту із закупівель Афінами ізраїльських протитанкових керованих ракет (ПТКР) Spike на суму в $404 млн, повідомляє у вівторок Defense news.

В Aeronautics, якою володіє розробник цих ПТКР Rafael Advanced Defense Systems, пояснили, що "коли Orbiter III виявить, розпізнає та ідентифікує ціль, ракети Spike, запущені з повітря, моря або землі, зможуть швидко" вразити потрібний об'єкт.

Згідно з умовами контракту, Греція отримає десятки таких безпілотників.

Orbiter III може триматися в повітрі до шести годин, його корисне навантаження - 32 кг, причому на безпілотник можливо встановлювати різну апаратуру. Його можна використовувати для спостереження і розвідки, зокрема в складних погодних умовах, за відсутності сигналу GPS.

 

 

Теги: #поставки #греція #безпілотники

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