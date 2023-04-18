Події

16:46 18.04.2023

Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

1 хв читати
Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, цей консультативно-дорадчий орган уряду очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Зазначається, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

"Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.

Теги: #кабмін #штаб #переселенці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 10.04.2023
В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані - Верещук

В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані - Верещук

17:20 04.04.2023
Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

19:28 03.04.2023
Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

14:30 01.04.2023
Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

01:32 31.03.2023
Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

01:32 31.03.2023
Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

19:35 30.03.2023
Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

Кабмін визнав розпорядження про передання Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд таким, що втратило чинність

17:03 28.03.2023
Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 млрд через проєкт МБРР і Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

Кабмін схвалив залучення другого гранту від США на $2,5 млрд через проєкт МБРР і Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

09:00 28.03.2023
PIN-UP Foundation забезпечив переселенців Бердянська гуманітарною допомогою

PIN-UP Foundation забезпечив переселенців Бердянська гуманітарною допомогою

14:03 27.03.2023
Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 - Генштаб ЗСУ

Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту: тільки перемога життя зупиняє зло

Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

ОСТАННЄ

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох із загальним залпом 24 "Калібри" - ОК "Південь"

Документи на допомогу при народженні дитини можна подати дистанційно - рішення КМУ щодо батьків, які виїхали за кордон через війну

Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

Польща розпочала будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 - ВМС ЗСУ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, у четвер трохи похолодає

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

В Україні понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйнували або пошкодили окупанти - Мінкультури

Літак SkyUp в аеропорту столиці Судану, можливо, згорів через сутички, компанія не може підтвердити без доступу до об'єкта на фото

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА