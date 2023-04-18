Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, цей консультативно-дорадчий орган уряду очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Зазначається, що робота Координаційного штабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

"Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.