Події

13:42 18.04.2023

В Україні понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйнували або пошкодили окупанти - Мінкультури

2 хв читати
В Україні понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйнували або пошкодили окупанти - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини в Україні зруйнували або пошкодили російські війська.

"Понад 550 - саме стільки пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому кожного дня фіксуємо нові руйнування. І, на жаль, кожна втрата кожної нашої культурної пам'ятки - це втрата для світового надбання", - наводить слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка пресслужба відомства з нагоди Дня пам'яток історії та культури.

Згідно з повідомленням міністерства, нині під охороною держави перебуває 109 930 пам'яток культурної спадщини.

Зокрема, за видом археології внесено до державного реєстру або взято на державний облік 57 545 об'єктів (із них - 2 150 за категорією національного; 55 395 - місцевого).

Зазначено, що загальна кількість пам'яток історії становить 30 128, з яких 182 - національного значення, 29 946 - місцевого; пам'яток архітектури та містобудування налічується 15 773 (національного - 2427, місцевого - 13 346); пам'яток монументального мистецтва - 1 868 (національного значення - 33, місцевого 1 835); пам'яток садово-паркового мистецтва налічується 179 об'єктів (9 - національного, 170 - місцевого); ландшафтних - 197 (національного - 2, місцевого - 195); пам'яток науки і техніки 108 (14 - національного, 94 - місцевого).

Крім того, під охороною перебуває 18 850 щойновиявлених об'єктів культурної спадщини. Таким чином загальна кількість об'єктів культурної спадщини становить 128 780.

Теги: #руйнування #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 14.04.2023
Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

14:33 12.04.2023
Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

11:38 07.04.2023
Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

16:07 04.04.2023
Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

11:38 04.04.2023
Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

17:25 03.04.2023
Лауреатом премії ім. Гоголя стала письменниця Кузан, а лауреатом премії ім. Гончара став поет Стольников - Мінкультури

Лауреатом премії ім. Гоголя стала письменниця Кузан, а лауреатом премії ім. Гончара став поет Стольников - Мінкультури

17:00 03.04.2023
Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

15:08 03.04.2023
Поліція Києва відкрила справу у зв'язку з недопуском комісії Мінкульту в Лавру

Поліція Києва відкрила справу у зв'язку з недопуском комісії Мінкульту в Лавру

14:12 31.03.2023
Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

10:52 31.03.2023
Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

Комісія Мінкультури після недопуску до Лаври звернеться до поліції та подасть позов для усунення перешкод користування майном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 - Генштаб ЗСУ

Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту: тільки перемога життя зупиняє зло

ОСТАННЄ

В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох із загальним залпом 24 "Калібри" - ОК "Південь"

Документи на допомогу при народженні дитини можна подати дистанційно - рішення КМУ щодо батьків, які виїхали за кордон через війну

Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

Польща розпочала будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ

Зеленський у вівторок відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці

Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 - ВМС ЗСУ

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, у четвер трохи похолодає

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА