В Україні понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйнували або пошкодили окупанти - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини в Україні зруйнували або пошкодили російські війська.

"Понад 550 - саме стільки пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому кожного дня фіксуємо нові руйнування. І, на жаль, кожна втрата кожної нашої культурної пам'ятки - це втрата для світового надбання", - наводить слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка пресслужба відомства з нагоди Дня пам'яток історії та культури.

Згідно з повідомленням міністерства, нині під охороною держави перебуває 109 930 пам'яток культурної спадщини.

Зокрема, за видом археології внесено до державного реєстру або взято на державний облік 57 545 об'єктів (із них - 2 150 за категорією національного; 55 395 - місцевого).

Зазначено, що загальна кількість пам'яток історії становить 30 128, з яких 182 - національного значення, 29 946 - місцевого; пам'яток архітектури та містобудування налічується 15 773 (національного - 2427, місцевого - 13 346); пам'яток монументального мистецтва - 1 868 (національного значення - 33, місцевого 1 835); пам'яток садово-паркового мистецтва налічується 179 об'єктів (9 - національного, 170 - місцевого); ландшафтних - 197 (національного - 2, місцевого - 195); пам'яток науки і техніки 108 (14 - національного, 94 - місцевого).

Крім того, під охороною перебуває 18 850 щойновиявлених об'єктів культурної спадщини. Таким чином загальна кількість об'єктів культурної спадщини становить 128 780.