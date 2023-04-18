Події

07:53 18.04.2023

ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 6 артсистем і 6 БПЛА за добу

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ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 6 артсистем і 6 БПЛА за добу

За минулу добу ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 11 бронемашин, 6 артсистем, 6 БПЛА і 6 одиниць автомобільної та спеціальної техніки противника, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 183 130 (+470) осіб ліквідовано, танків - 3661 (+1) од, бойових броньованих машин - 7098 (+11) од, артилерійських систем - 2810 (+6) од, РСЗВ - 538 (+0) од, засоби ППО - 285 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4) од, спеціальна техніка - 330 (+2)", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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