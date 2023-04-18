Окупанти обстріляли п’ять ОТГ у Сумській області

За минулу добу понеділка, 17 квітня, російські окупанти обстріляли з різних видів озброєння 5 тергромад Сумської області, повідомили в ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської", - ідеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі.

Зокрема, по території Шалигинської громади ворог бив з артилерії - 18 прильотів.

На територію Великописарівської громади було скинуто 9 мін.

Білопільську громаду ворог обстрілював практично весь день: 24 прильоти з міномета, 6 прильотів зі ствольної артилерії, 20 прильотів з АГС.

Територію Середино-Будської громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії - 27 прильотів.

Глухівську громаду окупанти 8 разів обстріляли зі ствольної артилерії.