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07:19 18.04.2023

Генпрокурор України: Наш обов'язок - позбавити злочинну організацію ПВК "Вагнер" ресурсів для фінансування бойових дій в Україні

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Генпрокурор України: Наш обов'язок - позбавити злочинну організацію ПВК "Вагнер" ресурсів для фінансування бойових дій в Україні

Американські та українські прокурори працюють над механізмами арешту зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер" з метою позбавити можливості фінансування подальших бойових дій окупантів в Україні, повідомив Офіс генерального прокурора України в телеграм-каналі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час спільної пресконференції з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом заявив, що серед пріоритетів співпраці відомств активізація зусиль для притягнення до відповідальності "групи Вагнера" за міжнародні злочини.

Костін поінформував, що українські прокурори спільно з американськими колегами працюють над механізмами арешту зарубіжних активів так званої ПВК "Вагнер".

"Наш обов'язок - позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі", - зазначив Костін.

 

 

 

Теги: #сша #генпрокурор #вагнер

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