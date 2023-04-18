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07:13 18.04.2023

Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова

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Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не почне контрнаступ, поки не буде повністю готова до цього.

"Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова... це лише питання часу, коли країна досягне необхідного рівня військової готовності для цього", - заявив Данілов в інтерв'ю Associated Press у Києві.

За його словами, союзники України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для початку атаки, доставляючи важку бронетехніку і боєприпаси.

Але він також висловив розчарування тим, що іноді офіційні особи союзних країн "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". Данілов не уточнив, про що йдеться.

"Якщо ми не готові, то ніхто не почне непідготовленим", - сказав він.

"Говорячи про великий витік розвідувальних даних США, Данілов підтримав інших українських лідерів, які кажуть, що не бачать у цьому серйозної шкоди майбутнім наступам, наголосивши, що Україна ні з ким не ділиться особливо секретною інформацією", - зазначив секретар РНБО.

 

 

 

Теги: #війна #контрнаступ #данілов

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