Очільник МЗС України провів зустріч із прем'єром Іраку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Багдаді провів переговори з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані щодо наступних кроків з активізації відносин між Україною та Іраком.

"У розвиток телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні мене прийняв прем'єр-міністр Мухаммад Ас-Судані в Багдаді. Я подякував уряду Іраку за його солідарність з Україною. Ми зосередилися на наступних кроках щодо активізації відносин між Україною та Іраком", - написав Кулеба у твіттері.

Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.