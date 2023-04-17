Події

20:31 17.04.2023

Очільник МЗС України провів зустріч із прем'єром Іраку

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Багдаді провів переговори з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані щодо наступних кроків з активізації відносин між Україною та Іраком.

"У розвиток телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні мене прийняв прем'єр-міністр Мухаммад Ас-Судані в Багдаді. Я подякував уряду Іраку за його солідарність з Україною. Ми зосередилися на наступних кроках щодо активізації відносин між Україною та Іраком", - написав Кулеба у твіттері.

Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

 

 

 

Теги: #візит #мзс #ірак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 17.04.2023
МЗС України засуджує насильство в Судані та закликає сторони конфлікту до стриманості задля запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення

МЗС України засуджує насильство в Судані та закликає сторони конфлікту до стриманості задля запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення

15:40 17.04.2023
Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

15:27 17.04.2023
Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

19:02 16.04.2023
Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

14:46 15.04.2023
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з нестабільною ситуацією

21:58 14.04.2023
МЗС України про сюжет FRANCE 24 із військового табору росіян: Ганьба для журналістики

МЗС України про сюжет FRANCE 24 із військового табору росіян: Ганьба для журналістики

21:36 14.04.2023
Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

20:07 14.04.2023
Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

21:41 12.04.2023
РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

20:58 12.04.2023
Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

За добу відбито понад 50 атак окупантів, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій - Генштаб

Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

На Ставці верховного головнокомандувача розглянули виробництво в Україні зброї та боєприпасів

ОСТАННЄ

Офіс генпрокурора почав перевірку інформації про вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер"

Помер українець, який підпалив себе перед консульством України в Кракові

Буданов заявил, что разведке известно имя исполнителя казни украинского военного

Буданов заявив, що розвідці відомо ім'я виконавця страти українського військового

На окружній поблизу Харкова авто злетіло з траси, 1 людина загинула, 3 госпіталізовано

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Витік секретної інформації в США не вплине на спільну роботу з розслідування воєнних злочинів - Костін

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

На бахмутському напрямку за добу 126 окупантів знищено, 127 поранено

Глава розвідки Нідерландів вважає Китай головною загрозою економічній безпеці країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА