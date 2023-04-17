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16:18 17.04.2023

Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

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Російські терористи з ПВК "Вагнера" зізналися у вбивстві українських дітей - Єрмак

Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі, написав у телеграм-каналі в понеділок глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зараз мова йде про воєнних злочинців з ПВК "Вагнера", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав він.

За його словами, "має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх".

"Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилося в живих – поки що невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", - написав також він.

У ЗМІ в понеділок поширилася інформація, що двоє бойовиків ПВК "Вагнера" зізналися в інтерв'ю в убивстві українських мирних громадян, зокрема дітей. Вони дали свідчення про те, що накази віддавали командири підрозділів і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

За словами одного з найманців, після обміну військовополонених у лютому 2023 року російські офіцери віддали наказ розстрілювати без слів усіх, хто старше 15 років.

Також один із російських терористів розповів, що сам віддав наказ на вбивство "300-400" людей, які переховувалися в підвалі. Найманець сказав, що серед них було "приблизно 40 дітей".

 

 

Теги: #вбивства #злочини #єрмак #вагнеровці

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