СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів, серед них - інженер ДП "Антонов"

Служба безпеки України викрила мережу ворожих інтернет-агітаторів, серед затриманих - провідний інженер ДП "Антонов", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входили шість пропагандистів, які провадили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів. Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисники створили кілька акаунтів у соцмережах, включно з забороненими в Україні, більшу частину деструктивного контенту брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.

"У Києві затримано провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ", - інформують в СБУ.

В Івано-Франківській області, як повідомляють у спецслужбі, до 5 років 6 місяців в'язниці засуджено жительку Калуша, яка виправдовувала російську агресію і пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців".

На Закарпатті затримано жителя Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході нашої держави.

Окрім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів із Білорусі, які мали посвідку на проживання в Україні.

За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі, згідно з інформацією СБУ, повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів і виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії.