Інтерфакс-Україна
Події
16:46 14.05.2025

СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

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СБУ затримала ще 4-х інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини окупантів

Служба безпеки України затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України: зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та заперечували воєнні злочини окупантів.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що в Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала окупантів до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури.

Також, за інформацією української спецслужби, в Києві викрито 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення ФСБ мав поширювати листівки із фейками кремлівської пропаганди.

"Щоб виконати це завдання, молодик отримав від окупантів електронний макет цього флаєра. Серед іншого, на малюнку був QR-код, який направляв користувачів до антиукраїнської інтернет-спільноти", - уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок у кількості 900 шт.

Крім того, як інформує СБУ, в Харкові затримано 56-річного містянина, який створив канал на російській платформі "Рутуб", щоб закликати окупантів до захоплення регіону. Зловмисник також адміністрував Телеграм-канал, де популяризував окупаційні угруповання РФ та намагався дискредитувати ЗСУ.

"На Вінниччині затримано 60-річного мешканця Гайсинського району. На своїй сторінці в заборонених "Однокласниках" він поширював дописи на підтримку окупації східних областей України", - йдеться в повідомленні.

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб), чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій), ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури та Вінницької і Чернігівської обласних прокуратур.

Теги: #сбу #агітатори

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