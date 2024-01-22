СБУ затримала чотирьох ворожих агітаторів, серед яких тіктокер з Одеси

Служба безпеки України викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які вихваляли ворожі атаки на цивільну інфраструктуру України, серед них - блогер з Одеси, який вихваляв удар "Іскандерами" по Харкову 2 січня в соцмережі "ТікТок".

"Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони", - повідомляється в телеграм-каналі української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, фігуранти закликали до капітуляції перед країною-агресором і розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

Зокрема, як повідомляють у спецслужбі, в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у тіктоці власне відео, у якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих і поранених місцевих жителів.

"Незважаючи на це, фігурант намагався відбілити воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси", - зазначено в повідомленні.

На Київщині, згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти в соцмережах "Фейсбук" і "Телеграм" агітувала українців "скласти зброю" та не чинити спротиву окупантам. "Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України", - інформують в СБУ.

На Черкащині контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму й частини територій Донецької та Луганської областей. "Крім того, маючи посвідку на проживання в рф, чоловік героїзував російських загарбників і заперечував їхні воєнні злочини в Україні", - інформують у СБУ.

Крім того, СБУ повідомляє, що в Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Зловмисник від імені цього об'єднання публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру.