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14:29 04.05.2023

СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

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СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів

Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.

У повідомленні української спецслужби в четвер зазначається, що зловмисники в месенджерах і соцмережах поширювали ворожі фейки про війну в Україні, а інформацію для своїх "публікацій" брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.

"Так, на Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у фейсбуці заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні - це "внутрішній громадянський конфлікт", - ідеться в повідомленні.

У Чернігівській області, за інформацією спецслужби, припинено діяльність двох пропагандистів, які в забороненій соцмережі "Одноклассники" поширювали повідомлення на підтримку агресивної політики РФ і співчували втратам загарбників.

Згідно з повідомленням, у Дніпропетровській області викрито чотирьох місцевих жителів, які в соцмережах і серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами та дискредитували Сили оборони.

На Харківщині, як зазначають у СБУ, затримано ворожого пособника, який розміщував у фейсбуці пропагандистські відеоролики з героїзацією російських окупантів.

"На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст. Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одному з адміністраторів анонімного телеграм-чату, створеного для збору інформації про пересування української військової техніки територією регіону", - зазначається в повідомленні.

За цими фактами тривають слідчі дії в межах кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Теги: #сбу #агітатори

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