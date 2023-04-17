Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох, загальний залп - 16 ракет

Станом на понеділок у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, серед них три носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп може сягати 16 ракет, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ на сторінці у фейсбуці.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі - до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, окупованою Керч-Єнікальською протокою прохід здійснили: до Азовського моря - 11 суден, із них одне рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря – сім суден.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголошується в повідомленні.