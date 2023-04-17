Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Російські окупанти в неділю обстріляли прикордонні території Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОДА.

Так протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.

По Шалигинській громаді ворог гатив із артилерії. По території громади було зафіксовано 3 прильоти.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 6 мін.

За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів.