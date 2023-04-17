Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області
Російські окупанти в неділю обстріляли прикордонні території Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОДА.
Так протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.
По Шалигинській громаді ворог гатив із артилерії. По території громади було зафіксовано 3 прильоти.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 6 мін.
За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів.