Події

07:09 17.04.2023

Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

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Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Російські окупанти в неділю обстріляли прикордонні території Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОДА.

Так протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох прикордонних громад - Великописарівської, Білопільської та Шалигинської.

По Шалигинській громаді ворог гатив із артилерії. По території громади було зафіксовано 3 прильоти.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 6 мін.

За допомогою самохідної артилерійської установки окупанти обстріляли території Білопільської громади. Загалом, за добу, було зафіксовано 7 прильотів.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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