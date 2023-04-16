Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Російські загарбники продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий врожай мирних громадян України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбук.

"У місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі", - йдеться в повідомленні.

Водночас російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.

"У населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - повідомляють у Генштабі.