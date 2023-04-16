Події

08:20 16.04.2023

Рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні - щоб Україна перемогла

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Рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні - щоб Україна перемогла

Українці зустрічають Великдень із непохитною вірою в незворотність перемог добра, правди і життя, сказав у Великодньому привітанні українцям президент України Володимир Зеленський.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "ми вже пройшли чималий шлях до перемоги". "Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце", - сказав також він.

За його словами, синьо-жовтий національний прапор "підійметься на всій нашій Богом даній землі. На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря та Сіверського Донеччини, над териконами та Ай-Петрі"

"Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Це світло возз’єднання людей і сімей. Українців. Усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу. Сяйво усмішок переможців та їхніх родин. Блиск бойових орденів героїв, які повернуться. Блиск щасливих очей батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються. Це світло відродження", - заявив Зеленський.

Відбудова того, що знищив і понівечив окупант. Відбудова нашої прекрасної країни, яка в майбутньому стане ще прекраснішою. Це світло істини й правди. Торжество закону й правосуддя. Притягнення до відповідальності та покарання всіх, хто віддавав і виконував злочинні накази. Всіх, хто вбивав, катував, грабував і відповідатиме і в міжнародному трибуналі, і на суді Божому.

За його словами, "віра в перемогу об'єднує всіх нас завжди, а особливо сьогодні. У Великдень, що споконвіку був для українців родинним святом, днем тепла, надії та великого єднання".

Зеленський наголосив, що "ми одна велика сім’я. Українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета. Перемога. Для всіх".

"Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити Батьківщину, і просимо в Бога захистити їх і вберегти. Всіма силами ми боремося за свою землю й просимо сприяння небесних сил. У сотнях молитов, які промовляли наші предки перед боєм. Які допомагають і бережуть наших воїнів сьогодні", - сказав також він.

 

 

Теги: #президент #привітання #великдень

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