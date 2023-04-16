За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

За суботу, 15 квітня, російські окупанти обстріляли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад, повідомили в Сумській ОВА.

"Зафіксовано 158 прильотів - з мінометів, АГС, артилерії. Також було три ракетні прильоти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, по Юнаківській громаді з території Росії був пуск 3-х НУРСів з вертольота. Також зафіксовано три прильоти з міномета, внаслідок яких у с. Басівка пошкоджено лінію електропередач.

По території Великописарівської громади ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 прильотів з міномета.

На Білопільську громаду росіяни скинули 26 мін і здійснили 10 ударів з артилерії.