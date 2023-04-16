Події

07:11 16.04.2023

За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

1 хв читати
За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

За суботу, 15 квітня, російські окупанти обстріляли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад, повідомили в Сумській ОВА.

"Зафіксовано 158 прильотів - з мінометів, АГС, артилерії. Також було три ракетні прильоти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, по Юнаківській громаді з території Росії був пуск 3-х НУРСів з вертольота. Також зафіксовано три прильоти з міномета, внаслідок яких у с. Басівка пошкоджено лінію електропередач.

По території Великописарівської громади ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 прильотів з міномета.

На Білопільську громаду росіяни скинули 26 мін і здійснили 10 ударів з артилерії.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 15.04.2023
Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська збільшилася до 11 людей

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська збільшилася до 11 людей

16:16 15.04.2023
Жінка та її 28-річна донька загинули в Херсоні в суботу внаслідок обстрілу РФ

Жінка та її 28-річна донька загинули в Херсоні в суботу внаслідок обстрілу РФ

12:17 15.04.2023
Росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, у Білопіллі поранено мирного жителя - ОВА

Росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, у Білопіллі поранено мирного жителя - ОВА

11:05 15.04.2023
У Бериславському районі внаслідок ворожих обстрілів поранено 2 людини за добу

У Бериславському районі внаслідок ворожих обстрілів поранено 2 людини за добу

10:39 15.04.2023
Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 16 повідомлень про руйнування - ОВА

Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 16 повідомлень про руйнування - ОВА

08:55 15.04.2023
У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів пошкоджено медзаклад, його співробітницю госпіталізовано з пораненнями

У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів пошкоджено медзаклад, його співробітницю госпіталізовано з пораненнями

08:42 15.04.2023
Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

07:25 15.04.2023
Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області

Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області

21:24 14.04.2023
Кількість загиблих у результаті удару по Слов'янську зросла до восьми людей, ще 21 поранено

Кількість загиблих у результаті удару по Слов'янську зросла до восьми людей, ще 21 поранено

09:42 14.04.2023
На Донеччині тривають обстріли населених пунктів: пошкоджено приватні будинки, школу, два дитсадки - ОВА

На Донеччині тривають обстріли населених пунктів: пошкоджено приватні будинки, школу, два дитсадки - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

ОСТАННЄ

У РФ, через втрати в Україні, перенесли початок навчального року для офіцерського складу деяких ВНЗ

Адміністратора телеграм-каналу про повістки в Луцьку засуджено на п’ять років

Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

Епіфаній привітав українців зі святом Воскресіння Христового

У Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи, проведено розбір 96 т будконструкцій

За минулу добу окупанти завдали 34 ракетних і авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ

16 квітня: Цей день в Україні та в світі

Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА