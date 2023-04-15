Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

Чистий приплив в Україну на тижні з 8 до 14 квітня скоротився з рекордних 97 тис. осіб тижнем раніше до 56 тис., що також є дуже високим показником і може пояснюватися великодніми святами.

За даними Держприкордонслужби на фейсбук-сторінці, потік на виїзд з України у зазначений тиждень трохи зріс - із 241 тис. до 246 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд знизився з 338 тис. до 302 тис. осіб.

Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 15-ий тиждень року знизилася зі 132 тис. до 123 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 522 до 459.

Найбільший чистий приплив в Україну - понад 10 тис. осіб на добу - фіксували в п'ятницю і на вихідні.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала скорочення чистого припливу в Україну - 49,4 тис. осіб порівняно з 87,7 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився з 155,3 тис. осіб до 157,3 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився з 243 тис. осіб до 206,7 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 14 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,107 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,375 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак за останній тиждень вересня чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом вірогідною причиною тривалого чистого відтоку стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

Однак з того моменту в Україну в'їхало вже на 130 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 4 квітня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 20,19 млн осіб, із них до Польщі - 10,61 млн, Росії (дані на 3 жовтня) - 2,85 млн осіб, Угорщини - 2,45 млн осіб, Румунії - 2,19 млн осіб, Словаччини - 1,28 млн осіб, Молдови - 0,80 млн осіб, Білорусі - 0,02 млн осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 4 квітня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 11,63 млн осіб.

Кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 11 квітня досягла 5,038 млн, збільшившись за тиждень на 11 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:

Дата з України Зокрема в Польщу в Україну зокрема українці кількість автівок Гуманітарних вантажівок, од. 14.Кві 34 21 46 41 18 71 13.Кві 36 22 43 39 19 69 12.Кві 38 23 43 39 19 73 11.Кві 42 26 38 34 18 54 10.Кві 31 19 38 34 15 44 09.Кві 29 18 44 40 15 60 08.Кві 36 22 50 46 19 88 07.Кві 37 23 48 44 19 68 06.Кві 34 22 40 37 17 74 05.Кві 34 21 43 40 19 71 04.Кві 31 19 39 35 18 96 03.Кві 30 19 51 47 18 69 02.Кві 35 22 62 58 20 58 01.Кві 40 24 55 50 21 86

Дані: Держприкордонслужба