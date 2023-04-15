Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб
Чистий приплив в Україну на тижні з 8 до 14 квітня скоротився з рекордних 97 тис. осіб тижнем раніше до 56 тис., що також є дуже високим показником і може пояснюватися великодніми святами.
За даними Держприкордонслужби на фейсбук-сторінці, потік на виїзд з України у зазначений тиждень трохи зріс - із 241 тис. до 246 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд знизився з 338 тис. до 302 тис. осіб.
Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 15-ий тиждень року знизилася зі 132 тис. до 123 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 522 до 459.
Найбільший чистий приплив в Україну - понад 10 тис. осіб на добу - фіксували в п'ятницю і на вихідні.
Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала скорочення чистого припливу в Україну - 49,4 тис. осіб порівняно з 87,7 тис. тижнем раніше.
За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився з 155,3 тис. осіб до 157,3 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився з 243 тис. осіб до 206,7 тис. осіб.
Загалом від початку війни до 14 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,107 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,375 млн осіб.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.
Однак за останній тиждень вересня чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом вірогідною причиною тривалого чистого відтоку стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.
Однак з того моменту в Україну в'їхало вже на 130 тис. осіб більше, ніж виїхало.
Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Згідно з даними УВКБ ООН на 4 квітня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 20,19 млн осіб, із них до Польщі - 10,61 млн, Росії (дані на 3 жовтня) - 2,85 млн осіб, Угорщини - 2,45 млн осіб, Румунії - 2,19 млн осіб, Словаччини - 1,28 млн осіб, Молдови - 0,80 млн осіб, Білорусі - 0,02 млн осіб.
Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 4 квітня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 11,63 млн осіб.
Кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 11 квітня досягла 5,038 млн, збільшившись за тиждень на 11 тис.
Пасажиропотік через західний кордон України, тис. осіб:
|
Дата
|
з України
|
Зокрема в Польщу
|
в Україну
|
зокрема українці
|
кількість автівок
|
Гуманітарних вантажівок, од.
|
14.Кві
|
34
|
21
|
46
|
41
|
18
|
71
|
13.Кві
|
36
|
22
|
43
|
39
|
19
|
69
|
12.Кві
|
38
|
23
|
43
|
39
|
19
|
73
|
11.Кві
|
42
|
26
|
38
|
34
|
18
|
54
|
10.Кві
|
31
|
19
|
38
|
34
|
15
|
44
|
09.Кві
|
29
|
18
|
44
|
40
|
15
|
60
|
08.Кві
|
36
|
22
|
50
|
46
|
19
|
88
|
07.Кві
|
37
|
23
|
48
|
44
|
19
|
68
|
06.Кві
|
34
|
22
|
40
|
37
|
17
|
74
|
05.Кві
|
34
|
21
|
43
|
40
|
19
|
71
|
04.Кві
|
31
|
19
|
39
|
35
|
18
|
96
|
03.Кві
|
30
|
19
|
51
|
47
|
18
|
69
|
02.Кві
|
35
|
22
|
62
|
58
|
20
|
58
|
01.Кві
|
40
|
24
|
55
|
50
|
21
|
86
Дані: Держприкордонслужба