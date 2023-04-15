Події

20:36 15.04.2023

МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

2 хв читати
МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вперше в історії свого співробітництва з Україною опублікував на своєму сайті повний переклад українською мовою всіх матеріалів про затверджену 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді, ідеться не тільки про Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику за підписом президента, прем'єра, міністра фінансів і голови Нацбанку України, а й про всі матеріали авторства працівників самого МВФ, так званий staff report.

Перекладено навіть Технічний меморандум про взаєморозуміння, в якому викладено взаємоузгоджену позицію українського керівництва та фахівців Фонду щодо визначення змінних параметрів, на основі яких встановлюються цілі (як кількісні критерії ефективності, так і індикативні цілі). У ньому також описано методи, що використовуватимуться для оцінки ефективності виконання програми, та вимоги щодо надання інформації, необхідної для здійснення належного моніторингу дотримання цільових показників.

Ці документи є публічними, але до цієї програми вони публікувалися лише англійською, причому останніми роками з'явилася традиція оприлюднювати їх одразу з рішенням про затвердження програми, тоді як раніше між цими подіями могло минати кілька днів або навіть тижнів.

Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику українською останніми роками традиційно оперативно публікує Міністерство фінансів. У цьому конкретному випадку опублікована Мінфіном частина матеріалів за програмою займає близько третини від усього документа на 187 сторінок.

 

 

 

Теги: #мвф #меморандум #переклад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 15.04.2023
Мінагрополітики України пропонує Польщі узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння для ефективного співробітництва та врегулювання транзиту с/г продукції

Мінагрополітики України пропонує Польщі узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння для ефективного співробітництва та врегулювання транзиту с/г продукції

07:52 13.04.2023
Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

09:24 12.04.2023
МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України

17:49 11.04.2023
МВФ в оновленому світовому макропрогнозі відмовився від прогнозу щодо України після 2023р.

МВФ в оновленому світовому макропрогнозі відмовився від прогнозу щодо України після 2023р.

17:22 11.04.2023
МВФ несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 рр. - до 2,8% та 3%

МВФ несуттєво погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 рр. - до 2,8% та 3%

10:23 11.04.2023
Дефіцит фінансування швидкого відновлення України у 2023 році становить $11 млрд – голова СБ

Дефіцит фінансування швидкого відновлення України у 2023 році становить $11 млрд – голова СБ

22:09 04.04.2023
Негативний сценарій у програмі EFF підтверджує готовність МВФ підтримати Україну навіть за найгіршого розвитку подій – голова НБУ

Негативний сценарій у програмі EFF підтверджує готовність МВФ підтримати Україну навіть за найгіршого розвитку подій – голова НБУ

19:16 03.04.2023
Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

13:54 01.04.2023
Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

08:49 01.04.2023
Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

Швидке відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками є умовою програми з МВФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

Зеленський обговорив із Макроном його візит до Китаю, ситуацію на фронті, підготовку до саміту НАТО

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська збільшилася до 11 людей

Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

ОСТАННЄ

Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

В Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах

На одному з літаків SkyUp, що перебувають у столиці Судану, спрацював аварійний радіобуй, встановити стан літака неможливо

РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

Зеленський обговорив із Макроном його візит до Китаю, ситуацію на фронті, підготовку до саміту НАТО

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська збільшилася до 11 людей

Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА