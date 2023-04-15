Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

Станом на 18:00 суботи, 15 квітня, кількість поранених унаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Слов'янську сягнула 23 осіб, повідомляє Слов'янська міська військова адміністрація.

"Під завалами ще залишаються люди. Рятувальні роботи тривають. Величезна подяка всім, хто в них бере участь: поліції, ДСНС та іншим службам", - розповів начальник МВА Вадим Лях.

Також МВА підтвердила інформацію ОВА про 11 загиблих жителів.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося про 21 постраждалого та 9 загиблих.