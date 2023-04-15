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19:09 15.04.2023

Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

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Інформація про захоплення українських заручників у Судані не відповідає дійсності

Поширена в ЗМІ інформація про нібито захоплення українських заручників у столиці Судану м. Хартум не підтверджується, членів українського авіаційного екіпажу, які перебувають в аеропорту, вдалося вивезти, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Про них піклується український почесний консул у Судані", - повідомив Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що МЗС і посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян у Судані на особливому контролі.

Раніше в суботу українська авіакомпанія SkyUp повідомила про спрацьовування аварійного радіобуя на одному з двох літаків, що перебувають в аеропорту столиці Судану Хартума. Встановити стан літака і можливі пошкодження наразі неможливо, повідомила пресслужба авіакомпанії.

Водночас повідомляється, що всі співробітники компанії, які перебувають у Судані, в безпеці.

"36 співробітників, які перебувають у країні, перебувають у відносно безпечному місці, з ними є зв'язок", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, у Хартумі виник конфлікт між службовцями регулярної армії Судану та Силами швидкого реагування. Звуки стрілянини та вибухи чути в суботу в столиці Судану Хартумі, передають арабські ЗМІ. За їхніми даними, протистояння виникло між регулярною армією Судану і Силами швидкого реагування, командування яких обвинуватило військовослужбовців у захопленні їхньої бази в одному з передмість на півдні Хартума.

Крім того, надходить інформація про те, що службовці Сил швидкого реагування перебувають на території міжнародного аеропорту в Хартумі, який, згідно з даними ЗМІ, призупинив роботу.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням безпекової ситуації, а тим, хто там перебуває, уникати відвідування районів поблизу аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

 

 

Теги: #судан #заручники #спростування

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