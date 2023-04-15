Події

12:17 15.04.2023

Росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, у Білопіллі поранено мирного жителя - ОВА

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У м. Білопілля Сумської області внаслідок ворожого обстрілу минулої ночі було пошкоджено приміщення одного з підприємств і поранено людину, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Білопіллі здійснено обстріл із РСЗВ "Град" (24 прильоти), пошкоджено приміщення одного з підприємств та поранено людину, чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу. Також територію громади обстрілювали з мінометів (9 прильотів) і САУ (2 прильоти)", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Загалом, за даними ОВА, російські війська минулої ночі та вранці обстріляли 5 прикордонних територіальних громад Сумської області - Білопільську, Великописарівську, Юнаківську, Зноб-Новгородську та Новослобідську.

По Великописарівській громаді росіяни випустили 15 мін. "У Зноб-Новгородській громаді: з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 3 прильоти. Юнаківська громада: по території громади ворог гатив із мінометів - 10 прильотів та важкої артилерії - 5 прильотів. Новослобідська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади", - повідомляє ОВА.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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