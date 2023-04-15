Суд засудив до 11,5 року реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і збирав дані про ЗСУ

Завдяки Службі безпеки України (СБУ) тюремний термін в 11 років і 6 місяців отримав коректувальник, який наводив "Калібри" на Миколаїв, повідомила спецслужба.

"Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини ще одного інформатора ФСБ, який діяв у прифронтових районах на півдні України. Зловмисник коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами "Калібр", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в суботу.

Крім того, він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. "Насамперед ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ", - зазначається в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на початку серпня минулого року під час контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

За матеріалами СБУ суд призначив йому одинадцять із половиною років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, ворожим інформатором виявився житель обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "ДНР". У поле зору ворога він потрапив на одному з прокремлівських телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 2 і ч. 3 ст. 43 Кримінального кодексу України. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.