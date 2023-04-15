Генпрокурор України обговорив з президентом Литви Науседою питання створення спецтрибуналу щодо агресії Росії

Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою питання відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні та створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ, повідомив Офіс генпрокурора.

"Андрій Костін зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою питання відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні та створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ. У зустрічі також узяла участь генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу вранці.

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії є найбільш ефективним і дієвим механізмом для притягнення керівництва Росії до відповідальності за основні міжнародні злочини. Для України надзвичайно важливою є підтримка Литви цієї ініціативи в Генасамблеї ООН", - зазначив Костін.

"Литва й надалі активно підтримуватиме ідею України про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Кожен, хто скоював злочини в Україні або віддавав накази про їхнє вчинення, має постати перед судом, - запевнив президент Науседа.