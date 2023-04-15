У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів пошкоджено медзаклад, його співробітницю госпіталізовано з пораненнями

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу дістала поранення і була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілка, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.