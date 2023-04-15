Події

08:42 15.04.2023

Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

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Противник за добу випустив 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, поранено 8 осіб

Російські окупанти за добу випустили 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, вісім осіб дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 96 обстрілів, випустивши 447 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів", - написав він у телеграм-каналі вранці в суботу.

Прокудін зазначив, що ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області; територію річкового порту в Херсоні.

Також унаслідок російських обстрілів вісім осіб дістали поранення.

Також очільник ОВА зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #херсонська_область

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