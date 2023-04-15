Російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської громади: били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі.

Також в ОВА повідомили, що жертв серед людей немає.