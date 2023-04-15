Події

07:23 15.04.2023

Зросла до дев’яти кількість загиблих у Слов'янську

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Зросла до дев’яти кількість загиблих у Слов'янську

Зросла до 9 кількість загиблих у Слов'янську в результаті російської терористичної атаки ракетами С-300 у п'ятницю, кількість постраждалих не змінилася - 21 особа, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку в Слов'янську тіло загиблої жінки. Кількість загиблих зросла до дев'яти", - повідомила "Суспільному" речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.

Вона зазначила, що наразі тривають пошуки ще чотирьох осіб.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #словянськ #ракетний_удар

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