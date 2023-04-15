Події

07:10 15.04.2023

Стратегічні бомбардувальники ВПС США виконали польоти над Японським морем

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Стратегічні бомбардувальники ВПС США виконали польоти над Японським морем

Пара американських стратегічних бомбардувальників B-52H у рамках спільних з японськими силами самооборони навчань у п'ятницю виконала польоти над акваторією Японського моря, повідомило командування ВПС США на Тихому океані.

У навчаннях, крім B-52H, було задіяно два літаки-заправники KC-135, чотири винищувачі п'ятого покоління F-35 ВПС США і чотири винищувачі F-15 повітряних сил самооборони Японії.

Як зазначили в командуванні, вони продемонстрували "здатність альянсу швидко і рішуче реагувати на загрози проти Японії".

"Наша двостороння прихильність захисту Японії залишається непорушною", - наголосили американські військові.

Раніше в п'ятницю південнокорейське міністерство національної оборони повідомило, що ВПС Республіки Корея і США провели спільні повітряні навчання за участю стратегічних бомбардувальників B-52H після здійсненого напередодні КНДР випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

"14 квітня Республіка Корея (РК) і США провели спільні повітряні навчання за участю стратегічних бомбардувальників США B-52H. Навчання проводилися в повітряному просторі над Корейським півостровом за участю винищувачів F-35A і F-15K ВПС РК і винищувачів F-16 США", - йшлося в повідомленні.

"Це була згуртована, скоординована відповідь, що демонструє потужну "силу альянсу" і готовність США забезпечити розширене стримування проти нещодавньої серії північнокорейських провокацій", - зазначили у військовому відомстві РК.

У четвер КНДР повідомила про проведення першого випробування нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18", що, на думку Південної Кореї, США і Японії, посилює і без того напружену ситуацію в регіоні.

 

 

Теги: #сша #японія #навчання #впс

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