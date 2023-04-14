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21:50 14.04.2023

Кулеба: Найкращі гарантії безпеки для України до саміту НАТО - сильне прискорення поставок зброї та надання літаків F-16

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Кулеба: Найкращі гарантії безпеки для України до саміту НАТО - сильне прискорення поставок зброї та надання літаків F-16

У короткостроковій перспективі найкращою гарантією безпеки України є прискорення постачань зброї та снарядів, а також ухвалення позитивного рішення про надання винищувачів F-16, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У короткостроковій перспективі, звісно, найкращою гарантією нашої безпеки є прискорення постачань зброї та снарядів, сильне прискорення, і ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні літаків F-16", - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком у прямому ефірі в інстаграм.

Він зазначив, що Україна щодня працює над цими рішеннями. Перше питання, за словами міністра, просувається більш успішно, друге - "в роботі".

"Від зараз і до саміту у Вільнюсі це були б найкращі гарантії безпеки України", - вважає глава МЗС.

Теги: #гарантії #безпеки #кулеба

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