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21:17 14.04.2023

НАБУ завершило розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Коболєва

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НАБУ завершило розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Коболєва

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в п'ятницю, 14 квітня, завершили розслідування щодо ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, підозрюваного у привласненні майна.

"14 квітня 2023 року НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України. Рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалено за рішенням ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєва про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

12 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у продовженні строку досудового розслідування за підозрою Коболєва у привласненні майна.

За інформацією суду, мотиви та обґрунтування такого рішення суд оголосить 17 квітня.

 

 

 

Теги: #нафтогаз #розслідування #ексголова

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