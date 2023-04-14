У Донецькій області створено дев'ять місцевих військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення дев'яти військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Відповідний документ №226/2023 оприлюднено на сайті президента.

Так, створено 4 сільські військові адміністрації в Краматорському районі, 3 сільські військові адміністрації та 2 міські військові адміністрації в Покровському районі.

Генеральному штабу Збройних Сил України та Донецькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням нових військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.