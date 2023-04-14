Після розмови Зеленського і Сунака Єрмак зустрівся з послом Великої Британії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

"Єрмак висловив подяку Великій Британії за непохитну потужну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Керівник Офісу президента поінформував про нагальні потреби нашої держави для продовження успішної боротьби за свою незалежність і територіальну цілісність", - ідеться в повідомленні пресслужби Офісу президента в п'ятницю.

"Андрій Єрмак і Мелінда Сіммонс обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року, де Україна очікує отримати чіткі сигнали щодо євроатлантичної інтеграції. Очільник Офісу президента також порушив питання формалізації гарантій безпеки для України, які наша держава хотіла б отримати до вступу в НАТО", - повідомляє пресслужба.

Цього ж дня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.