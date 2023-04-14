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20:18 14.04.2023

Шмигаль обговорив із міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини та Франції подальшу підтримку України

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Шмигаль обговорив із міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини та Франції подальшу підтримку України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на полях Spring Meetings у Вашингтоні, США, провів зустрічі з міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини та Франції. Під час зустрічі очільник уряду порушив питання фінансової підтримки України та взаємодію в рамках Міжвідомчої координаційної платформи донорів, повідомляє "Урядовий портал".

"Міністри фінансів запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з канцлером скарбниці Британії Джеремі Гантом було порушено основні аспекти співробітництва у відновленні України, впровадження санкцій проти РФ і конфіскація заморожених активів агресора.

З міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером Шмигаль обговорив продовження програм підтримки. Також серед питань зустрічі були обмеження проти атомної галузі Росії. Прем'єр-міністр подякував за намір виділити понад 3 млрд євро додаткового фінансування цього року та понад 5 млрд євро довгострокової військової підтримки.

Також 2 млрд євро в рамках довгострокового фінансування планує виділити Франція. Шмигаль висловив подяку за це в розмові з міністром фінансів Брюно Ле Мером. Частина цих коштів буде спрямована на відновлення.

 

 

Теги: #британія #підтримка #німеччина #франція

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