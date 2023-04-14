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20:07 14.04.2023

Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

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Голова МЗС України про саміт НАТО у Вільнюсі: ми не приймемо жодних сурогатних рішень

На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі мають бути зроблені конкретні кроки до членства України в Альянсі, українська сторона не прийме жодних сурогатних рішень, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо союзники вирішать, що в питанні членства НАТО у Вільнюсі вони просто підтвердять у 130-й раз "політику відкритих дверей", то для України це не прийнятний результат саміту. Якщо вони спробують запропонувати нам у Вільнюсі якісь позитивні речі щодо поглиблення співробітництва з НАТО, але при цьому не зроблять жодного кроку до членства України в НАТО, то це для нас є неприйнятним", - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком у прямому ефірі в інстаграмі.

Міністр зазначив, що позиція України - у Вільнюсі НАТО має зробити крок до членства. Також, за словами Кулеби, українська сторона очікує, що союзники на саміті "вирішать питання, що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для України в період між зараз і до моменту, коли Україна стане членом НАТО".

"Ми в жодному разі не ухвалюватимемо жодних сурогатних рішень", - заявив глава МЗС.

 

 

Теги: #нато #мзс #саміт

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